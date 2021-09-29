«صحة سوهاج»: تواصل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا

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تواصلت أعمال حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بمحافظة سوهاج، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، والتى تأتى تيسيرا على المواطنين وتشجيعاً لهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتنفيذ خطة وزارة الصحة لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاح، لافتة إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظ سوهاج، ومديرية الشباب والرياضة، ويشارك فيها 12 اتوبيس تجوب جميع المراكز وأماكن تواجد المواطنين، حيث يضم كل أتوبيس فريقًا مدرباً من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج، أن الحملة واصلت أعمالها اليوم بدائرة مركز سوهاج بمدينة ناصر بحي شرق، ثم توجهت إلى جامعة سوهاج، وبعد ذلك إلى ميدان الثقافة، وشارع أسيوط- سوهاج، وبعده إلى ميدان العارف ثم الكورنيش الشرقي، وأخيرا بمركز جزيرة شندويل، لافتة إلى أنه جرى بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة توجيه المواطنين بعد التسجيل بالحملة لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، وذلك بمراكز شباب مدينة سوهاج، ومركز شباب توشكي، ومركز شباب ناصر بحي شرق، لأخذ اللقاح ومنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي فقط.