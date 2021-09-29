أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«صحة سوهاج»: تواصل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا

Print
«صحة سوهاج»: تواصل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا «صحة سوهاج»: تواصل حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للحصول على لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت أعمال حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» بمحافظة سوهاج، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، والتى تأتى تيسيرا على المواطنين وتشجيعاً لهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتنفيذ خطة وزارة الصحة لتشجيع المواطنين على تلقى اللقاح، لافتة إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع محافظ سوهاج، ومديرية الشباب والرياضة، ويشارك فيها 12 اتوبيس تجوب جميع المراكز وأماكن تواجد المواطنين، حيث يضم كل أتوبيس فريقًا مدرباً من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا ومزودين بأجهزة «تابلت» لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج، أن الحملة واصلت أعمالها اليوم بدائرة مركز سوهاج بمدينة ناصر بحي شرق، ثم توجهت إلى جامعة سوهاج، وبعد ذلك إلى ميدان الثقافة، وشارع أسيوط- سوهاج، وبعده إلى ميدان العارف ثم الكورنيش الشرقي، وأخيرا بمركز جزيرة شندويل، لافتة إلى أنه جرى بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضة توجيه المواطنين بعد التسجيل بالحملة لتلقي اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل، وذلك بمراكز شباب مدينة سوهاج، ومركز شباب توشكي، ومركز شباب ناصر بحي شرق، لأخذ اللقاح ومنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح، وذلك بصورة بطاقة الرقم القومي فقط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب

السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب

كان هناك جدار من التحديات واليأس .. السيسي: فيه فرق إنك تسمع وتعيش نكسة 67

كان هناك جدار من التحديات واليأس .. السيسي: فيه فرق إنك تسمع وتعيش نكسة 67

السيسي: «67 كانت من أقسى الفترات على مصر»

السيسي: «67 كانت من أقسى الفترات على مصر»

السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب

السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب