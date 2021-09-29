أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي

Print
لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي
لتعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

لتبادل الخبرات.. رئيس ديوان المظالم يزور مجلس الدولة الفرنسي

زار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، مجلس الدولة الفرنسي.

وكان في استقباله نائب رئيس المجلس برونو لاسير الذي أكد أهمية هذه الزيارة في تبادل خبرات القانون والقضاء الإداري بين البلدين، بما يسهم في خدمة وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وبين برونو لاسير، أن مجلس الدولة الفرنسي يُعد واحداً من الأجهزة الأساسية لدولة القانون في فرنسا، بالإضافة إلى مهمته الاستشارية والقانونية في الدولة، إذ يعتبر بمثابة المشرّع الإداري الأعلى في فرنسا وتحت إدارته كل محاكمها الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المقارنة في ممارسات رقابة القضاء على أعمال جهة الإدارة ، وفي إجراءات وآليات التقاضي، إلى جانب تعزيز الشراكات ذات العلاقة الفنية والمهنية.

يذكر أن ديوان المظالم يسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز الجهود القضائية في ديوان المظالم ودوره العدلي في إرساء مبادئ القضاء الإداري في المملكة، والتطور الإجرائي لأعمال ديوان المظالم ممثلةً في منصة مُعين الرقمية والمنصات الذكية المساندة والذي يسّر من عملية التقاضي بشكل آمن وناجز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية