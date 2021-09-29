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الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

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الشهري يعلن قائمة الأخضر الأولمبي لبطولة غرب آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري، قائمة المشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والمقامة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، في مدينة الدمام.

وضمّت القائمة (23) لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، متعب الحربي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، تركي العمار، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، هيثم عسيري، خالد الغنام، عبدالله رديف، محمد مران، وعبدالله الحمدان.

ويحل "الأخضر" في المجموعة الثالثة، وإلى جانبه منتخبا سوريا والبحرين، حيث سيفتتح مشواره بمواجهة منتخب سوريا في السادس من أكتوبر المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين في الثامن من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يدشّن المنتخب السعودي تدريباته في الثاني من شهر أكتوبر في معسكره بالدمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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