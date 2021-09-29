صالح والكاظمي يعلقان على بيان السيستاني حول الانتخابات ويعتبرانه «موقفا وطنيا»

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علق الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على بيان المرجع الديني الأعلى في العراق على السيستاني، الذي حث فيه العراقيين على المشاركة في الانتخابات.

وقال صالح على حسابه في تويتر، إن «التوجيهات الصادرة عن المرجع الأعلى سماحة السيد على السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات، موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة، من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود».

من جهته قال الكاظمي: «تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد على السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية».

وأكد الكاظمي التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، ودعا المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر السيستاني بيانا حول الانتخابات المقبلة، وشجع على المشاركة فيها.