فاروق فلوكس يوقع كتابه الجديد عن سيرته الذاتية: «ستون عامًا فن وهندسة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وقّع الفنان الكبير فاروق فلوكس كتابه الجديد خلال ندوته تكريمه التي انتهت منذ قليل، بدار الأوبرا، المصرية، والتي أدارها الفنان محسن منصور، الذي يحمل اسم «فاروق فلوكس» ( ستون عامًا فن وهندسة )، للشاعر والكاتب المسرحى يسرى حسان.

وقال الفنان الكبير فاروق فلوكس، خلال ندوته إنه لم يكن يعلم شيئًا عن مجال الفن وكان هدفه فقط في الدراسة أن يكون مهندس ميكانيكي.

وأقيمت الندوة بحضور الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويذكر أنه تم تكريم الفنان فاروق فلوكس أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف إسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وتنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر المقبل.