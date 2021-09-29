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إلهام شاهين عن اسم كتابها «المتمردة»: «حياتي كلها تمرد»

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إلهام شاهين عن اسم كتابها «المتمردة»: «حياتي كلها تمرد» إلهام شاهين عن اسم كتابها «المتمردة»: «حياتي كلها تمرد»

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بدأت ندوة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرالندوة جمال عبدالناصر.

وقالت خلال الندوة: «اختيار اسم المتمردة لكاتبي، لان أنا في كل حياتي متمردة، والتمرد دا دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً ،و أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة «.

يذكر أنه تم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف اسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.

المصرى اليوم

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