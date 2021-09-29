«موسم نهاية العالم».. منصة نتفليكس تتنبأ بنهاية العالم بتلك الأعمال

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مع نهاية كل عام وبداية عام جديد، تبدأ التنبؤات باقتراب نهاية العالم، وما يساعد في ذلك هو ظهور أحداث أو نشوب ظواهر كونية جديدة أو ظهور وباء يسود العالم، كل تلك العوامل تساعد في نمو هذه التنبؤات، ولعل المنصات الإلكترونية أدركت أن هناك موسم للتنبؤ بنهاية العالم، فقررت مثلا منصة نتفيلكس الاستفادة من هذا من خلال أعمال سوف تعرضها في الموسم الشتوي تغذي تلك الفكرة.

فمنذ أيام قليلة، نشرت شبكة نتفليكس عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، الإعلان الرسمي لفيلم Don’t look up، الذي مقرر عرضه في 24 من شهر ديسمبر المقبل.

من خلال بث مقطع فيديو ترويجي للفيلم، والذي يظهر فيه كلا من ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وميريل ستريب أبطالا للعمل بصحبة كلا من روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيري، تيموثي شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، تومير سيسلي، كيت بلانشيت، والفيلم إخراج آدم مكاي، سيناريو آدم مكاي، قصة ديفيد سيروتا وآدم مكاي.

ويعتمد الفيلم على الكوميديا السوداء، عن طريق أحداث تدور حول عالمين مغمورين في علم الفلك يجسدهما كلا من ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورانس، وطوال الفيلم يقومان بتحذير البشرية سواء في اجتماعات مع مسئولين أو في لقاءات إعلامية، من اقتراب موعد نهاية العالم بسبب نيزك خطير بحجم جبل إيفريست يدور داخل النظام الشمسي، والذي قد يؤدي إلى تدمير البشرية في حال عدم السيطرة عليه.

وفي سياق آخر، جاري إنتاج عمل درامي مصري مكون من 6 حلقات، العمل يتولى كتابته محمد سليمان عبدالملك ومن إخراج بيتر ميمي، ويحمل اسم مؤقت «جسر»، تدور أحداثه أيضا في نسق شكل الحياة بعد نهاية كوكب الأرض في إطار فانتازي عصري، العمل من بطولة كلا من عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء جاميكا، وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وبالفعل قد بدأوا تصوير أولى مشاهدهم في منطقة المعادي منذ أيام قليلة.