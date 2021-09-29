أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

Print
تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في أهم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، يستضيف العملاق الإيطالي فريق يوفنتوس نظيره تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن نتائجه مؤخراً في بطولة الدوري الإيطالي وتحقيقه الفوز للمباراة الثانية على التوالي، كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية على نظيره مالمو السويدي بثلاثية نظيفة.

ويحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وتنطلق المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكو المكرمة.

ويعاني ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس في مباراة الليلة من غياب ثنائي خط الهجوم الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا.

وينتظر أن يخوض فريق يوفنتوس مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تشيزنى.

في خط الدفاع: ماتياس دى ليخت وليوناردو بونوتشى وأليكس ساندرو وخوان كوادرادو.

في خط الوسط: لوكاتيلى وبيتانكور وأدريان رابيو.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا وكولوسيفسكي ومويس كين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا

«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة

مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا

مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا