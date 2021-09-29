تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

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في أهم مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، يستضيف العملاق الإيطالي فريق يوفنتوس نظيره تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل يوفنتوس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن نتائجه مؤخراً في بطولة الدوري الإيطالي وتحقيقه الفوز للمباراة الثانية على التوالي، كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية على نظيره مالمو السويدي بثلاثية نظيفة.

ويحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة.

وتنطلق المباراة بين يوفنتوس وتشيلسي عند الساعة 9 بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكو المكرمة.

ويعاني ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس في مباراة الليلة من غياب ثنائي خط الهجوم الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا.

وينتظر أن يخوض فريق يوفنتوس مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تشيزنى.

في خط الدفاع: ماتياس دى ليخت وليوناردو بونوتشى وأليكس ساندرو وخوان كوادرادو.

في خط الوسط: لوكاتيلى وبيتانكور وأدريان رابيو.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا وكولوسيفسكي ومويس كين.