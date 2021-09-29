إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة علي الطريق السريع بالمنوفية

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أصيب 11 شخصا، الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة على الطريق السريع قبل بركة السبع بالمنوفية، ويث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع.

وزار الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات، وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة.

كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، موجها مدير المستشفى بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفى قبل تماثلهم للشفاء تماما.