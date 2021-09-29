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الإسماعيلي يفوز على الحرية بثلاثية

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الإسماعيلي يفوز على الحرية بثلاثية الإسماعيلي يفوز على الحرية بثلاثية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق الحرية أحد أندية القسم الثاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية.

ثلاثية الدراويش سجلها كل من الأنجولي أرى بابل وعمر الوحش من ضربة جزاء في الشوط الأول وفي الشوط الثاني اضاف عماد حمدي، الهدف الثالث،

وشهدت المباراة الودية مشاركة معظم عناصر الفريق حيث ظهروا بشكل جيد.

وتعد تلك الودية هي الأولى للفريق خلال معسكره السكندرى تحت قيادة طلعت يوسف، استعدادا للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى الممتاز .

المصرى اليوم

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