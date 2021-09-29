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وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا لدى الجزائر

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وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا لدى الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا لدى الجزائر

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استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.

المصرى اليوم

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