«اليونايتد» يُشعل غضب جماهيره بسبب «سولشاير»

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كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن غضب جماهير نادى مانشستر يونايتد، بسبب حسم إدارة النادى مصير النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد بالبقاء.

وتباينت ردود الأفعال عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، السبت الماضى، ضمن مباريات الجولة السادسة للبريميرليج.

ووجهت بعض جماهير مانشستر يونايتد هجومًا عنيفًا لسولشاير، وحمَّلته مسؤولية هزيمة الفريق، وتراجع النتائج، رغم كثرة النجوم بالفريق.

وبحسب الصحيفة، فقد جددت إدارة مانشستر يونايتد الثقة فى سولشاير، رغم خسارة الفريق فى 3 من المباريات الأربع الأخيرة، أمام يونج بويز بدورى الأبطال ووست هام بكأس الرابطة وأستون فيلا بالبريميرليج.

وقد جدد مانشستر يونايتد عقد سولشاير، هذا الصيف، لمدة 3 مواسم، وأشار إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذى، إلى أن النادى يسير على الطريق الصحيح تحت قيادته.

وأكد وودوارد، قبل الإعلان عن بيان النتائج المالية للنادى فى نهاية العام، أن سولشاير مستمر على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد.

وقال وودوارد: «لقد عززنا الفريق بشكل كبير هذا الصيف بضم كريستيانو رونالدو ورافائيل فاران وجادون سانشو وتوم هيتون».

وأضاف: «لقد أظهرت هذه التعاقدات قدرتنا على جذب أفضل لاعبى كرة القدم فى العالم، والتزامنا الراسخ بمساعدة أولى على تحقيق النجاح على أرض الملعب».

وتابع: «كان من دواعى سرورنا أن نرحب بعودة كريستيانو إلى النادى، جنبًا إلى جنب مع رافائيل وجادون وتوم، لتعزيز التقدم الذى حققه فريقنا الأول تحت قيادة أولى».

على جانب آخر، أبدى هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لنادى بوروسيا دورتموند، حزنه بسبب طريقة المعاملة التى يتعرض لها جادون سانشو لاعبه السابق فى فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

وقال فاتسكه فى تصريحاته لـ«سبورت 1»: «أحب جادون، حين تراه يلعب يثير الدموع فى عينك. حصوله على القليل من الاعتبار (فى مانشستر يونايتد) يؤلم روحى».

وأضاف: «أعتقد أن مشكلته فى كونه ليس أساسيًا مع المنتخب الإنجليزى. هذه القائمة رغم كل شىء لم تصل إلى مستوى الأفضل فى البريميرليج».

وكان فاتسكه رافضًا فكرة بيع سانشو فى صيف 2020، إلا أنه وافق فى نهاية المطاف خلال الصيف الماضى أمام إصرار الشياطين الحمر ورغبة اللاعب.