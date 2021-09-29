أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الكاراتيه يواصل تدريباته في استعداداً لبطولة الدوري

Print
الكاراتيه يواصل تدريباته في الزمالك استعداداً لبطولة الدوري الكاراتيه يواصل تدريباته في استعداداً لبطولة الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الجهاز الفني لأسرة الكاراتيه “كوميتيه” استعداداته للمشاركة ببطولة الدوري في الموسم الجديد ويشارك بالبطولة بمراحل الناشئين والشباب والدرجة الأولى والتى تقام أوائل ومنتصف شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم الجهاز الفنى بتكثيف التدريبات في الفترة الحالية وعمل لقاءات ودية بين الفرق وبعض الأندية المنافسة لرفع كفاءة اللاعبين قبل المشاركة بالبطولة حيث يأمل اللاعبون في تحقيق أفضل النتائج ببطولة الدوري هذا الموسم .

ويقود الجهاز الفني جمعة سلامة المدير الفني وأحمد شافعي مدرب ومحمد حسن مدرب والمدير الإداري محمد جمال

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

بمشاركة الزمالك .. جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

تقارير برتغالية: الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق لخلافة موسيماني

تقارير برتغالية: الأهلي يفاوض مدرب الزمالك السابق لخلافة موسيماني

بث مباشر الزمالك ضد برشلونة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

بث مباشر الزمالك ضد برشلونة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية