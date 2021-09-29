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يواصل الجهاز الفني لأسرة الكاراتيه “كوميتيه” استعداداته للمشاركة ببطولة الدوري في الموسم الجديد ويشارك الزمالك بالبطولة بمراحل الناشئين والشباب والدرجة الأولى والتى تقام أوائل ومنتصف شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم الجهاز الفنى بتكثيف التدريبات في الفترة الحالية وعمل لقاءات ودية بين الفرق وبعض الأندية المنافسة لرفع كفاءة اللاعبين قبل المشاركة بالبطولة حيث يأمل اللاعبون في تحقيق أفضل النتائج ببطولة الدوري هذا الموسم .

ويقود الجهاز الفني جمعة سلامة المدير الفني وأحمد شافعي مدرب ومحمد حسن مدرب والمدير الإداري محمد جمال