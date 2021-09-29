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الأكثر استماعًا على «أنغامي» في سبتمبر بـ«أحلى ونص»

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عمرو دياب الأكثر استماعًا على «أنغامي» في سبتمبر بـ«أحلى ونص» الأكثر استماعًا على «أنغامي» في سبتمبر بـ«أحلى ونص»

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تصدّر النجم الكبير قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر بأغنيته الجديدة «أحلى ونص» .

ونشر تطبيق «أنغامي» قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا لهذا الشهر حيث جاء عمرو دياب في المركز الأول بأغنيته «أحلى ونص»، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنيته «على عيني»، وفي المركز الثالث جاء محمد حماقي بأغنية «لو هتسيب»، وفي المركز الرابع حودة بندق بمهرجان «خطر»، وجاء أحمد سعد في المركز الخامس بأغنية «الملوك» .

يذكر أن عمرو دياب أصدر هذا الصيف ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص»، «إتقل»، «أحلى ونص»، وأعلن مؤخرا عن قرب طرح أغنيته الجديدة «أذواق» وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم .

كما طرح الهضبة أيضًا البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «عيشني» والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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