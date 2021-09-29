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ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي

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ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي
بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن الوطني الأمريكي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء يوم الاثنين، مستشار الأمن الوطني الأمريكي السيد جيك سوليفان، وقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تناولت المباحثات قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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وفي الشأن اليمني، أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه أكد السيد سوليفان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع المملكة العربية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما في ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.

ودعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

حضر اللقاء، وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضرها من الجانب الامريكي السيد بريت ماكغورك المنسق لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن الوطني الأمريكي، والسيد تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي لليمن، والسيدة مارتينا سترونغ القائمة بالأعمال الأمريكية لدى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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