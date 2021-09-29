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ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة" على مسرح "تعليم جازان"

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ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91

ندوة بعنوان

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "تاريخ المملكة.. توحيد ووحدة"، ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

شارك في الحفل، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، وأستاذ التاريخ بجامعة جازان الدكتور علي بن حسين صميلي، وأدارها المشرف التربوي، محمد مشعي مقري.

ورحّب مدير الندوة محمد مقري، في مستهل الندوة بالمشاركين وبجميع الحاضرين، مبينًا أن الحديث عن الوطن بكل تفاصيله حديث قريب من القلب ويلامس الوجدان والمشاعر، معرفاً بالمشاركين بالندوة و عناوين المحاور التي سيقدمونها.

قدّم عقب ذلك، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، محوراً عن "جهود المملكة في نشر العلم"، موضحاً فضل العلم وأهله، ومستعرضاً جهود قادة هذه البلاد المباركة في نشر العلم منذ عهد التأسيس إلى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله".

وأكد أن المملكة تمثل دولة التوحيد والعقيدة التي تحرص على نشر العلم الصحيح والوسطي في أنحاء العالم كافة، مقدماً الشكر لوزارة التعليم على جهودها الوطنية في خدمة الطلاب والطالبات وإدارة تعليم جازان على حرصها على تقديم البرامج المتميزة في المناسبات الوطنية.

بدوره، أشار الدكتور علي بن حسين صميلي، عبر محوره "توحيد المملكة ووحدتها" إلى الملاحم التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود "طيب الله ثراه"، في سبيل توحيد هذه البلاد المباركة.

وأوضح أن الدولة قامت ثلاث مرات مما يشكل نموذجاً متفرداً لم يحدث عبر التاريخ، مضيفاً أن جهود حكام هذه البلاد الطاهرة وبالتفاف كبير من الشعب السعودي الأصيل ساهمت في مرور مايقارب المئة سنة بشكل هادئ وبدون حروب مما أسهم في حفظ الأرواح والأموال والأعراض وهو ما لم يحدث في تاريخ الجزيرة العربية.

وقدّم المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، في ختام الندوة الشكر لمديرها وللمشاركين في تقديم محاورها، حيث قدموا مادة ثرية أضافت للحاضرين والحاضرات، وألقت الضوء على جزء من عظمة هذه الدولة التي عرفت المجد منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وأكد أن الإدارة تحمل رسالة وطنية من خلال حرصها تخريج الأجيال المتسلحة بالعلم والمهارات والمنهج الصحيح، بما يخدم الوطن ويسهم في نهضته، مقدماً الدروع التذكارية لمدير الندوة والمتحدثين فيها و القنوات الإعلامية المشاركة في تغطية الحدث.

ندوة بعنوان

ندوة بعنوان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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