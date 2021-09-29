أخبار عاجلة

مراسل صحفي يثير امتعاض لافروف ويدفعه لتوجيه كلمة -
رئيس «الشيوخ»: التعاون المثمر سيكون عنوان العمل بين لجان المجلس -
«الصحة» تعلن موعد تطعيم الأطفال من 15 لـ 18 عامًا ضد كورونا -
«مسلم» بعد فوزه برئاسة «إعلام الشيوخ»: خطة للدخول في كل الملفات الشائكة -
مرور مفاجئ من لجنة المتابعة بـ«الأوقاف» على إدرات المنيا -
انتخابات لجان «الشيوخ»: تغيير رئاسة 4 لجان فقط وبقاء تشكيلات اللجان -
التعليم العالي: اللجنة الوطنية لليونسكو تنفذ مشروع «تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صون التراث» -
السيسي: أقرأ مقالات منذ أن كان عمري 9 سنوات ولكل الكتاب -
الإمارات تطلق منحة «تصميم المستقبل» لتحفيز المواهب العالمية (شروط التقديم) -
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

Print
"السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام "السديس" يدشّن مبادرة "جسور" التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام
تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان "جسور" التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها.

وأشاد بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوّئها لمناصب القيادة، مبينًا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعاليات الخاصة بالشأن النسائي؛ لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية