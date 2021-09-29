مفاجأة سارة من «تطوير التعليم بالوزراء» لأهالي الصعيد.. تعرف عليها

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أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن مفاجأة سارة لأهالي وطلاب مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط ولأهالينا في صعيد مصر، حيث تمت الموافقة على بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بالمجمع التكنولوجي بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعليم.

وأضاف الحيوي، في بيان صحفي للصندوق، صباح الأربعاء، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وافق في القرار الوزاري رقم ٥٧٠١ الصادر بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١، على بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، واعتماد لائحتها الداخلية.

وأوضح الحيوي أن قرار وزير التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبار هذا المسار من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتقدم الصناعي في مصر، وأحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠، والتمنية المستدامة، لكي يظهر التعليم الفني والتكنولوجي برؤية مختلفة في الجمهورية الجديدة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قرار بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمرحلتيها (المتوسطة/ والمتقدمة)، يعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي بصعيد مصر، وتعد الكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجي في أسيوط هي النواة الحقيقية للجامعة التكنولوجية بأسيوط، والتي ينتظر بدء الدراسة فيها خلال السنوات القادمة.