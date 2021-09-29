حالة الطقس غدًا الخميس.. بارد ليلاً وتقلب درجات الحرارة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تقلب درجات الحرارة غدًا الخميس وارتفاعها وانخفاضها بمقدار طفيف عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، وتكون أعلى درجة حرارة فى مصر غدا 36 درجة.

وتوقعت الأرصاد تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، ونشاط الرياح ببعض المناطق، وأن يميل الجو للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على السواحل الشمالية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا مائلاً للحرارة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

ويتوقع أن يكون لطيفا ليلاً من شمال الصعيد وحتى شمال البلاد، ومعتدل الحرارة على باقي مصر.

تتراوح حالة البحر المتوسط بين المعتدلة والمضربة، وكذلك الحال فى البحر الأحمر.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري وكذلك القاهرة.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل الغربية وجنوب سيناء بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا

تستمر درجات الحرارة غدًا فى مصر بصفة عامة حول معدلاتها، وإن تقلبت بين الإرتفاع والإنخفاض الطفيف بين المناطق المختلفة.

درجات الحرارة في القاهرة غدًا

يميل الطقس غدًا للحرارة في القاهرة، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة المتوقعة غدًا 32ْ والصغرى 21ْ.

حالة الطقس غدًا في الإسكندرية

يكون الطقس المتوقع غدًا في الإسكندرية معتدلاً، وتكون درجة الحرارة المتوقعة غدًا في الإسكندرية العظمى 28ْ والصغرى 22ْ.

يتوقع أن يميل الجو للبرودة على السواحل الشمالية خلال الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في مدن مصر

يمكن أن تعرف درجات الحرارة المتوقعة في موقعك غدًا الخميس 30-9-2021، من الجدول التالي الذى أعدته هيئة الأرصاد الجوية المصرية: