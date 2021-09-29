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قام الدكتور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة باارة نادي الزماللك عاطف النمر مدير النشاط الرياضي بتكريم بطلتي السباحة بالنادي سامية سليم وماجدة عبدربه ببطولة الجمهورية للرواد.

وحرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على تكريم الرواد بتصويرهم مع درع بطولة الدوري العام لكرة القدم .

حيث حصدت السباحة سامية سليم الميدالية الذهبية مرحلة تحت 60 عاما، بينما حصلت السباحة ماجدة عبدربه على الميدالية الفضية.

وأقيمت البطولة في حمامات السباحة بنادى الزهور يومى 25 و26 من شهر سبتمبر الجاري.

وتستعد البطلات لبطولة الجمهورية الثانية للموسم الجديد خلال شهر نوفمبر المقبل وتقام بمدينة الإسكندرية.