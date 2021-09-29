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"تعارفوا" ينظم ورشة "الثقافة الدوائية.. سلامة للفرد والمجتمع"

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للتوعية بأنواعها وأشكالها وفوائدها العلاجية

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة "الثقافة الدوائية.. سلامة للفرد والمجتمع"، تقدمها الدكتورة الصيدلانية وضحى الغامدي، السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر صفر، عبر برنامج "زووم".

وتهدف الورشة إلى تعزيز الجوانب التثقيفية عن الأدوية وأنواعها وأشكالها وفوائدها العلاجية، والمراحل التي تمر بها صناعة الأدوية.

وتتطرّق المحاضرة إلى فوائد ومخاطر شراء الأدوية من المواقع الإلكترونية.

كما تؤكد الورشة على أهمية تكامل الأدوار ووضوح المهام بين أفراد المجتمع والجهات الطبية والتطوعية، في مجال التأكد من سلامة الأدوية وفاعليتها.

وأعلن مركز "تعارفوا" عن إمكانية التسجيل في الورشة عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM2vVeHW6qdq6bht4e97uv6jaBcLlUmqtcRH6ZSHxoSZ3_Iw/viewform

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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