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فعاليات مهرجان "تمور القويعية 3" تنطلق تحت شعار "خلاصنا ذهب".. غدًا

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فعاليات مهرجان "تمور القويعية 3" تنطلق تحت شعار "خلاصنا ذهب".. غدًا فعاليات مهرجان "تمور القويعية 3" تنطلق تحت شعار "خلاصنا ذهب".. غدًا
بمشاركة العديد من المزارع وأكثر من 50 أسرة منتجة

فعاليات مهرجان

وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لجائحة كورونا، تنطلق عصر غد الخميس فعاليات مهرجان تمور القويعية 3 تحت شعار "خلاصنا ذهب"، الذي تنظمه بلدية محافظة القويعية والغرفة التجارية والصناعية بالقويعية، وتُشرف عليه لجنة التنمية السياحية ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية للعام الثالث على التوالي.

ويشهد المهرجان فعاليات رئيسية تضم خيمة عروض التمور وحراج التمور، وفعاليات مصاحبة تشتمل على العديد من الحرف اليدوية والأسر المنتجة، وفرقة للفنون الشعبية، ومسرح الطفل والأسرة والرسم الحر، وكذلك مشاركة عدد من المنشدين، وغيرها من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار.

كما يضم العديد من المعارض والأركان وورش العمل والبرامج التدريبية، بمشاركة بنك التنمية الاجتماعية. كما خصص منطقة للخدمات المساندة تحتوي على العديد من المطاعم والكافيهات و الفودترك وخيمة للضيافة.

ويقام المهرجان برعاية مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية وجمعية الأيدي الحرفية بمحافظة القويعية ولجنة التنمية الاجتماعية بالقويعية، وشركات ومصانع، وبمشاركة الجهات الأمنية والخدمية بالقويعية، فيما يشرف مستشفى القويعية العام على الوضع الصحي للمهرجان، ومتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لجائحة كورونا التي من أهمها تطبيق توكلنا والتحصين بجرعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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