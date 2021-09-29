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"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب

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"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب "نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب
بإصدارات حديثة ومتنوعة

يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.

وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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