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أسباب استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب «القصة كاملة»

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أسباب استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر «القصة كاملة» أسباب استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب «القصة كاملة»

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تحدث الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى ، عن سبب استبعاد محمد عبدالشافى ظهير أيسر الفريق من معسكر الوطني الحالي، موضحا أن عبدالشافي كان يعاني من مشكلة قديمة في ركبته أدت لعدم انضمامه لمعسكر منتخب .

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك: «عبدالشافى لم يتعرض لإصابة جديدة في الركبة، وكان يعانى من إصابة منذ فترة وقبل أن يتعرض للإصابة في عظمة الترقوة».

وشدد محمد أسامة على أنه يضع برنامجا خاصا للتعامل مع اللاعبين بعد سن الـ 30 أو 35 عامًا، مضيفا أن هناك اتفاقا مع عبدالشافى على استغلال فترات التوقف للقيام ببرنامج علاجى حقن وفقا للبروتوكولات التي نتبعها معه.

وواصل أسامه: «خلال فترة التوقف السابقة لم يتوقع عبدالشافى انضمامه للمنتخب لكنه فوجئ بضمه ولم نتمكن من القيام بالبرنامج العلاجى، وعندما عاد تحدثت معه وأخطرته بضرورة تنفيذ البرنامج في التوقف المقبل ورحب اللاعب خاصة وأنه سيحصل على راحة لمدة خمسة أيام بعد الحقن».

واختتم أسامة: «بعدما تم الإعلان عن قائمة المعسكر المقبل وجدنا عبدالشافى ضمنها، وتحدثت مع الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب وشرحت له الحالة، وتحدث الطبيب مع وائل جمعة مدير المنتخب وشرح وجهة النظر وأرسلت تقريرا طبيا بحالة اللاعب وتقبل الجهاز الفني خروج اللاعب من القائمة لتنفيذ البرنامج العلاجي بدون أي مشكلة».

المصرى اليوم

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