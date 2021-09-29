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كورتوا: التفاصيل حسمت مباراة شريف المولدوفي

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كورتوا: التفاصيل حسمت مباراة شريف المولدوفي كورتوا: التفاصيل حسمت مباراة شريف المولدوفي

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وتابع : لقد سجلوا في مرمانا هدفين، وفي رأيي هدفان جيدان ونُفذّا بشكل جيد للغاية، لكنهما سكنا مرمانا لأننا لم نهتم بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "نحن نبحث عن الفوز في كل لقاء، ونقدم كل شيء، لكن علينا أن ندافع جيدًا في المقام الأول".

وتابع: "قدم حارس مرماهم مباراة رائعة، وحرمنا سوء التوفيق من تسجيل أكثر من هدف، لكنهم دافعوا بشكل جيد، ونفذوا حوالي 3 أو 4 هجمات مرتدة".

وأكمل: "لاعبيهم يمتازون بالسرعة، وهو ما عقد موقفنا بعض الشيء، ففي ظل الضغط لم نتمكن من القيام بعمل جيد".

المصرى اليوم

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