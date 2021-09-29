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كورونا.. العراق يسجل 2254 إصابة جدبدة و1052 حالة بالأردن

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كورونا.. العراق يسجل 2254 إصابة جدبدة و1052 حالة بالأردن كورونا.. العراق يسجل 2254 إصابة جدبدة و1052 حالة بالأردن
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 2254 إصابة جدبدة و1052 حالة بالأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2000869 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22221، فيما سجل 3389 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1907411 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 822892 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 799849 حالة شفاء بعد تسجيل 904 حالات إضافية، كما سجّلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10710 حالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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