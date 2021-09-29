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تقارير تكشف سر نوم ميسي خلف حائط الصد أمام مانشستر سيتي

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تقارير تكشف سر نوم ميسي خلف حائط الصد أمام مانشستر سيتي تقارير تكشف سر نوم ميسي خلف حائط الصد أمام مانشستر سيتي

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كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الأربعاء النقاب عن السبب الذي دفع ميسي للنوم والاستلقاء على الأرض خلف حائط صد باريس سان جيرمان الذي تراص أمام المرمى في ركلة حرة مباشرة احتسبت لمانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء.

وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 91 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لتنفيذها الجناح الجزائري رياض محرز ونام ميسي خلف حائط الصد حتى تصطدم به الكرة حال تم تسديدها أرضية.

وأثارت اللعبة جدلاً كبيراً في الأوساط العالمية بسبب ما فعله ميسي واعتبره البعض تقليلاً من النجم الكبير.

فيما كشفت تقارير فرنسية حقيقة ما قام به اللاعب مؤكدة أنه ليس بالاتفاق معه وأن ميسي قام به من تلقاء نفسه بعد خروج اللاعب الذي يقوم بهذا الدور في الفريق وهو الإيطالي ماركو فيراتي

واستند التقرير إلى أن الدليل في أن ميسي ليس مكلفاً بهذا الدور من الجهاز الفني أنه بعدها احتسبت ركلة حرة مباشرة آخرى لفريق مانشستر سيتي ومن نام خلف حائط الصد كان مبابي.

المصرى اليوم

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