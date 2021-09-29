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تطعيم العاملين بمياه سوهاج باللقاح المضاد لفيروس كورونا

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تطعيم العاملين بمياه سوهاج باللقاح المضاد لفيروس كورونا تطعيم العاملين بمياه سوهاج باللقاح المضاد لفيروس كورونا

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قال اللواء مهندس حسن محمود عبدالغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه جارى تطعيم العاملين بالشركة باللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في تصريح له اليوم، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج لإرسال قافلة طبية متنقلة تضم عدداً من الأطقم الطبية المتخصصة والأمصال اللازمة لتطعيم العاملين بديوان عام الشركة، وأنه جارى التنسيق لاستكمال جميع مواقع الشركة، وذلك ضمن القوافل المتنقلة التي أطلقتها مديرية الصحة لتطعيم العاملين في المصالح الحكومية والهيئات الخدمية.

وأشار عبدالغنى إلى أن الشركة في وقت سابق قد وفرت جميع مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التطهير لكافة مواقع الشركة، والإلتزام باتباع الإجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائى بوزارة الصحة والخاصة بكيفية الوقاية من فيروس «كورونا».

المصرى اليوم

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