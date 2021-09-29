موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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بكوكبة نجومه الجدد، يحل فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء 29 سبتمبر ضيفاً على نظيره فريق كلوب بورج البلجيكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين برشلونة وبنفيكا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

وسقط برشلونة في الجولة الأولى بشكل مخيب للآمال على ملعبه بالخسارة أمام العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، ولذا لا بديل أمامه الليلة عن تحقيق الفوز من أجل استعادة اتزانه من جديد.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا:

تنطلق مباراة مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

تقام مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا على ملعب «النور» في مدينة بنفيكا البرتغالية.

سيتم نقل مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة «بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم» beIN Sports 2 HD Premium.

يقوم المعلق الشهير حسن العيدروس بالتعليق على مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.