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الأمين العام للاتحاد العام للشغل: على سعيد أن يكون رئيسا لجميع التونسيين

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الأمين العام للاتحاد العام للشغل: على سعيد أن يكون رئيسا لجميع التونسيين الأمين العام للاتحاد العام للشغل: على سعيد أن يكون رئيسا لجميع التونسيين

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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الأحزاب هي التي تبني الحياة السياسية وهي التي تختلف معها.

وأشار الطبوبي إلى أن «النظام السياسي والقانون الانتخابي يتطلبان المراجعة وأن مواقف الاتحاد كانت واضحة في هذا الإطار».

واعتبر الطبوبي أن «الحل اليوم يكمن في الإقناع والحوار، معيبا على رئيس الجمهورية التفاوض مع شق معين على حساب آخر، وأنه من المفروض أن يكون قيس سعيد رئيسا للتونسيين الذين انتخبوه والذين لم ينتخبوه وأن يجمعهم حول مشروع وطني يوحد تونس».

وشدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي، على أن «مواقف الاتحاد واضحة» وعلى أنه مع الوضوح، مضيفا أنه ليس «معارضة ولا مع من يرغب في بناء مشروع سياسي في الغمة ذلك أن هذا العهد ولى وانتهى وأن العمال لن يكونوا حطب نار».

وأضاف الطبوبي: ''إما أن نكون كلنا في الوضوح ونكون شركاء في الوطن وفي بناء خياراتنا وإما أن يكون قدرنا النضال السلمي من أجل تعديل البوصلة حول الخيارات الوطنية الصرفة''.

المصرى اليوم

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