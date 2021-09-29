نتائج الطالبات في الكرة الطائرة الشاطئية للجامعات

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أسفرت نتائج منافسات الطالبات في الكرة الطائرة الشاطئية باليوم الاول بالقطاعات الاول والثاني والثالث والرابع خلال الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا التي تنظم بالتعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وجامعة طنطا بالمعسكر الدائم لجامعة طنطا بمدينة بلطيم عن الاتي:

- ترتيب فرق القطاع الأول:

تأهل جامعة أسيوط مباشرة حيث انها الجامعة الوحيدة اللي شاركت في هذا القطاع.

- ترتيب فرق القطاع الثاني:

المجموعة الأولي :

- جامعة الإسكندرية : ٣ نقاط.

- جامعة المنصورة : ٣ نقاط.

- جامعة كفر الشيخ : ٢ نقطة.

المجموعة الثانية:

- جامعة طنطا : ٤ نقاط.

- جامعة المنوفية : ٣ نقاط.

- جامعة مدينة السادات : ١ نقطة.

- ترتيب فرق القطاع الثالث:

المجموعة الأولي:

- جامعة بنها : ٦ نقاط.

- جامعة قناة السويس : ١ نقطة.

- جامعة بورسعيد: ١ نقطة.

المجموعة الثانية:

- جامعة الجلالة : ٦ نقاط.

- جامعة حورس : ١ نقطة.

ترتيب فرق القطاع الرابع:

- جامعة حلوان : ٦ نقاط.

- التعليم العالي : ٤ نقاط.

- جامعة الأزهر : ٤ نقاط.

- جامعة عين شمس : ٢ نقطة.

وسوف تستأنف غدا التصفيات النهائية للجامعات المشاركة لتحديد المتأهلين إلي النهائيات والتي ستقام في اكتوبر المقبل بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود أحمد ذكي، رئيس جامعة طنطا، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد، والدكتورة عزه الوسيمي عضو مجلس إرادة الإتحاد، والدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسه بالإتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب بجامعة طنطا.

وعلي هامش الدورة شاركت طالبات الجامعات والمعاهد في عدة ندوات ثقافية ورياضية وإجتماعية تنمها الاتحاد الرياضي للجامعات علي النحو التالي:

- الندوة الأولي بعنوان : "إدارة وتنظيم المسابقات والأحداث الرياضية "

وحاضر فيها بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الندوة الثانية بعنوان : "القيادة الناجحة"

وحاضرت فيها الدكتورة عزة الوسيمي، عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الندوة الثالثة بعنوان: " تمكين المرأة بالمجال الرياضي "

وحاضرت فيها الدكتورة ولاء عبدالفتاح، عضو هيئة تدريس تربية رياضية المنصورة وعضو مجلس النواب.

- الندوة الرابعة بعنوان: " المهنية الإعلامية وإعداد القيادات الطلابية بالمجال الرياضي "

وحاضر فيها أيمن بدرة الناقد الرياضي ورئيس تحرير أخبار الرياضة الأسبق.

- الندوة الخامسة بعنوان: "ندوة تعريفية عن المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للإتحاد الرياضي المصري للجامعات"

وحاضر فيها الدكتور حازم الروبي، مدير المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وتقام اليوم ورش عمل عن الجامعات المشاركة بعنوان "مشروعات مقترحة لبطولات ومسابقات وأحداث رياضية".