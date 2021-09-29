أخبار عاجلة

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
عدوى شال الجرينوف 120كيلو فوق ظهره وعبر خط بارليف فى معركة انتصار أكتوبر -
ب ٢٠ جنية بس تاكل "رغيف سمين" عمره أكثر من 50 سنة -
«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي -
رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر -
«الرقابة الصحية» تستعين بالخبرة اليابانية في تطبيق معايير الجودة بـ«التأمين الشامل» -
الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب -
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان ) -
عرض مسرحية «عبور وانتصار» بالإسماعيلية -
الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«النهار» تحصل على حكم تعويض ضد رضا عبد العال قيمته ١.٥ مليون جنيه

Print
«النهار» تحصل على حكم تعويض ضد رضا عبد العال قيمته ١.٥ مليون جنيه «النهار» تحصل على حكم تعويض ضد رضا عبد العال قيمته ١.٥ مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قنوات النهار، بحسب بيان لها، مساء الأربعاء، على حكم تعويض ضد الكابتن رضا عبدالعال المحلل الرياضي بأحد البرامج، قيمته مليون ونصف المليون جنيه وكذلك 250 الف جنيه كمصاريف تقاضي، وذلك نظراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، والتي تعاقدت مع المحلل الرياضي للظهور على شاشتها، ولكن ترك المكان وانضم لأحد البرامج الرياضية الأخري دون إخطار وموافقة القناة وحملت القضية رقم 1401 لسنة 2020.

‎وقالت أوراق القضية أن القناة إتهمت رضا محمد عبدالعال سلطان وشهرته «رضا عبدالعال» بالتسبب في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقداً للمحكمة عنوانه «عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي» ومحرر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٠ وذلك بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى.

وشرحت أوراق القضية أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن الحضور في إبريل الماضي، لقيامه بإجراء عملية جراحية، وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه.

وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضاً قدره ١٠ ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه وكذلك دفع ٢٥٠ ألف جنيه كأتعاب قضائية.

وقالت القناة عنها سوف تستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض ،والذي يعد جزءً قليلا مقارنة بالأضرار التي لحقت بها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

حملة مداهمات في 25 مدينة ألمانية تكشف عن شبكة «غسل أموال» وتهريب مخدارت

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

وسائل إعلام: موقع فيسبوك يختفي تماما عن شبكة الإنترنت والوصول إليه لم يعد ممكنا

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة