«النهار» تحصل على حكم تعويض ضد رضا عبد العال قيمته ١.٥ مليون جنيه

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أعلنت شبكة قنوات النهار، بحسب بيان لها، مساء الأربعاء، على حكم تعويض ضد الكابتن رضا عبدالعال المحلل الرياضي بأحد البرامج، قيمته مليون ونصف المليون جنيه وكذلك 250 الف جنيه كمصاريف تقاضي، وذلك نظراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالقناة، والتي تعاقدت مع المحلل الرياضي للظهور على شاشتها، ولكن ترك المكان وانضم لأحد البرامج الرياضية الأخري دون إخطار وموافقة القناة وحملت القضية رقم 1401 لسنة 2020.

‎وقالت أوراق القضية أن القناة إتهمت رضا محمد عبدالعال سلطان وشهرته «رضا عبدالعال» بالتسبب في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقداً للمحكمة عنوانه «عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي» ومحرر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٠ وذلك بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة أخرى.

وشرحت أوراق القضية أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن الحضور في إبريل الماضي، لقيامه بإجراء عملية جراحية، وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه.

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وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضاً قدره ١٠ ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه وكذلك دفع ٢٥٠ ألف جنيه كأتعاب قضائية.

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وقالت القناة عنها سوف تستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض ،والذي يعد جزءً قليلا مقارنة بالأضرار التي لحقت بها.