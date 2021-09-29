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مجلس جامعة الأزهر : ندعو الله بالشفاء العاجل للإمام الأكبر وأن يعود سالماً للوطن

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مجلس جامعة الأزهر : ندعو الله بالشفاء العاجل للإمام الأكبر وأن يعود سالماً للوطن مجلس جامعة الأزهر : ندعو الله بالشفاء العاجل للإمام الأكبر وأن يعود سالماً للوطن

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أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، عن تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، سائلاً المولى -عز وجل- أن ينعم على شيخ الأزهر بتمام الصحة والعافية، وأن يعود سالمًا إلى أرض الوطن بإذن الله تعالى.

ووجه المجلس الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لزيارتها للجامعة ، وتقديمها الدعم لأبناء الجامعة من أصحاب الهمم، وافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين انضموا إلى المجلس، كما وجه الشكر إلى السادة العمداء السابقين الذين بلغوا السن القانونية، وقام بتكريم الدكتورة نهلة متولي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، كما قدم لها العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- زوجها، وكرم أيضا كلًّا من: الدكتور أحمد سيد، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، والدكتور علي منصور، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا؛ لبلوغهما السن القانونية.

وطالب المجلس عمداء الكليات بضرورة حث جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم على سرعة التسجيل للحصول على لقاح من خلال موقع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية.

المصرى اليوم

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