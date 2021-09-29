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مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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وجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري؛ بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر، ودعا مجلس الجامعة المولى -عز وجل- أن ينعم على الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بتمام الصحة والعافية، وأن يعود سالمًا بإذن الله تعالى.

ووجه المجلس الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لزيارتها للجامعة ، وتقديمها الدعم لأبناء الجامعة من أصحاب الهمم، وافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

ورحب مجلس جامعة الأزهر بالعمداء الجدد الذين انضموا إلى المجلس، كما وجه الشكر إلى السادة العمداء السابقين الذين بلغوا السن القانونية، وقام بتكريم الدكتورة نهلة متولي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، كما قدم لها العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- زوجها، وكرم أيضا كلًّا من: الدكتور أحمد سيد، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة ، والدكتور علي منصور، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا؛ لبلوغهما السن القانونية.

وطالب المجلس عمداء الكليات بضرورة حث جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم على سرعة التسجيل للحصول على لقاح من خلال موقع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية.

المصرى اليوم

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