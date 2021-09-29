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الأمم المتحدة: هناك حاجة لخفض هدر الطعام لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

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الأمم المتحدة: هناك حاجة لخفض هدر الطعام لتحقيق الأمن الغذائي العالمي الأمم المتحدة: هناك حاجة لخفض هدر الطعام لتحقيق الأمن الغذائي العالمي

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دعت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الأربعاء، إلى أنه هناك حاجة عاجلة لخفض هدر الطعام وإتلاف الأغذية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأوضحت الفاو في وثيقة نشرت تفاصيلها وكالة "فرانس برس" بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، أنه حان الوقت لمكافحة هذه الظاهرة، من أجل تحسين جودة الأغذية وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقالت المنظمة إن 931 مليون طن من الأغذية، أي 17 في المئة من مجموع ما أنتج سنة 2019، انتهى به المطاف في صناديق القمامة الخاصة بالمنازل وأصحاب البيع بالتقسيط والمطاعم وغيرهم.

ومقابل ذلك، يعاني 811 مليون من الجوع، في حين يواجه 132 مليون شخص اليوم خطر انعدام الأمن الغذائي جراء جائحة "كوفيد 19".

وأفادت المنظمة الأممية بأن قيمة المهدور من الطعام سنويا تقدر بـ400 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأغذية غير المستهلكة تستنفد ثروات مهمة من التربة والماء والطاقة والأرض والبذور وغيرها من المواد المستعملة في إنتاجها.

ودعت منظمة الفاو إلى التحرك بسرعة لتحقيق "هدف التنمية 12" الرامي إلى ضمان استهلاك مستدام، وتقليل المهدور العالمي من الأغذية عن كل نسمة إلى النصف بحلول 2030.

المصرى اليوم

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