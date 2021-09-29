أخبار عاجلة

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
عدوى شال الجرينوف 120كيلو فوق ظهره وعبر خط بارليف فى معركة انتصار أكتوبر -
ب ٢٠ جنية بس تاكل "رغيف سمين" عمره أكثر من 50 سنة -
«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي -
رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر -
«الرقابة الصحية» تستعين بالخبرة اليابانية في تطبيق معايير الجودة بـ«التأمين الشامل» -
الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب -
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان ) -
عرض مسرحية «عبور وانتصار» بالإسماعيلية -
الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الرئيس الإيطالي يدعو إلى إجراء عمليات التلقيح ضد كورونا في أماكن العمل

Print
الرئيس الإيطالي يدعو إلى إجراء عمليات التلقيح ضد كورونا في أماكن العمل الرئيس الإيطالي يدعو إلى إجراء عمليات التلقيح ضد كورونا في أماكن العمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إجراء عمليات التلقيح ضد في أماكن العمل، بهدف إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وفي رسالة بعثها لمناسبة انعقاد التجمع السنوي لاتحاد التجاريين الايطاليين «كونفكوميرتشو» في روما قال إن «تمديد حملة التطعيم واستخدام وسائل حماية صحة المواطنين، بدءا من مكان العمل، يحد من مخاطر العدوى في هذه اللحظة الدقيقة، مما يتيح، بفضل السلوك المسؤول، استئنافا مستمرا وثابتا اقتصاديا ومتابعة الأنشطة الاجتماعية أيضا».

وأشار إلى أن هذا الحدث «ينعقد في مرحلة انتعاش اقتصادي أكثر كثافة مما كان متوقعا، بعد أزمة درامية سببها الوباء، والتي أثرت بشكل خاص على قطاعات الخدمات، من التجارة إلى المطاعم إلى السياحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

الإمارات تعتمد لقاح «سبوتنيك لايت» أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

السعودية تتيح جرعات معززة لفئات معينة في مواجهة فيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

حالات الوفاة في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا

إسرائيل تعلن انتصارها على فيروس كورونا