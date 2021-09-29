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«تايمز أوف إسرائيل» تنتقد هاريس لعدم ردها على طالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة عرقية»

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«تايمز أوف إسرائيل» تنتقد هاريس لعدم ردها على طالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة عرقية» «تايمز أوف إسرائيل» تنتقد هاريس لعدم ردها على طالبة اتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة عرقية»

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انتقدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعدم ردها على طالبة جامعية اتهمت إسرائيل بارتكاب «إبادة عرقية».

وتحدثت هاريس خلال محاضرة ألقتها في جامعة جورج ميسون بولاية فرجينيا، عن حقوق التصويت، قالت طالبة عرفت عن نفسها بأنها من أصل يمني وإيراني، إنه «يتم تخصيص الكثير من أموال دافعي الضرائب لتمويل الجيش، سواء كان ذلك لدعم المملكة العربية أو في فلسطين».

وأشارت إلى «التظاهرات الحاشدة التي خرجت تأييدا للفلسطينيين، في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس في مايو»، مضيفة: «بعد قبل أيام قليلة فقط، كانت هناك أموال مخصصة لمواصلة دعم إسرائيل، وهو ما يؤلمني لأن ما حصل إبادة جماعية وتشريد للناس».

وأشارت إلى أن هاريس اكتفت بالإيماء برأسها وقالت للطالبة: «لا يمكن قمع حقيقتك».

المصرى اليوم

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