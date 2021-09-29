إلهام شاهين : أنا متمردة من يومي وودوني لدكتور نفساني وأنا صغيرة

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قالت الفنانة إلهام شاهين أنها اختارت اسم «المتمردة» عنوانا لكتابها الذي يحمل تكريمها في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري لأنه يعبر عنها.

وتابعت خلال ندوة تكريمها المنعقدة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة: «اختيار اسم المتمردة لكتابي، لان أنا في كل حياتي متمردة، والتمرد دا دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً «.

وأضافت: «أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة».

يذكر أن ندوة الفنانة إلهام شاهين منعقدة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرالندوة جمال عبدالناصر.

ويشهد اليوم توقيع الكتاب، والذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم النجمة ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم ما قدمته للتليفزيون، والذي تعاونت فيه مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أرش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، الدكتو عوض محمد عوض، والكثيرين الذين تتلمذت على أيديهم.

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف اسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.