أخبار عاجلة

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير -
عدوى شال الجرينوف 120كيلو فوق ظهره وعبر خط بارليف فى معركة انتصار أكتوبر -
ب ٢٠ جنية بس تاكل "رغيف سمين" عمره أكثر من 50 سنة -
«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي -
رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر -
«الرقابة الصحية» تستعين بالخبرة اليابانية في تطبيق معايير الجودة بـ«التأمين الشامل» -
الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب -
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان ) -
عرض مسرحية «عبور وانتصار» بالإسماعيلية -
الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

إلهام شاهين : أنا متمردة من يومي وودوني لدكتور نفساني وأنا صغيرة

Print
إلهام شاهين : أنا متمردة من يومي وودوني لدكتور نفساني وأنا صغيرة إلهام شاهين : أنا متمردة من يومي وودوني لدكتور نفساني وأنا صغيرة

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة إلهام شاهين أنها اختارت اسم «المتمردة» عنوانا لكتابها الذي يحمل تكريمها في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري لأنه يعبر عنها.

وتابعت خلال ندوة تكريمها المنعقدة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة: «اختيار اسم المتمردة لكتابي، لان أنا في كل حياتي متمردة، والتمرد دا دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً «.

وأضافت: «أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة».

يذكر أن ندوة الفنانة إلهام شاهين منعقدة حاليا بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرالندوة جمال عبدالناصر.

ويشهد اليوم توقيع الكتاب، والذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم النجمة ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم ما قدمته للتليفزيون، والذي تعاونت فيه مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أرش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، الدكتو عوض محمد عوض، والكثيرين الذين تتلمذت على أيديهم.

وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف اسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي

أهانها فذبحته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

أهانها فذبحته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء

5 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة مع بداية فصل الخريف

5 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة مع بداية فصل الخريف

رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر

رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر