أخبار عاجلة

«اللوم سيقع على عاتقهم».. بوادر أزمة بين روسيا وأمريكا بسب اقتراح طرد 300 دبلوماسي -
رسميًا.. الأهلي يعلن غياب أفشة عن مباراة بطل النيجر -
«الرقابة الصحية» تستعين بالخبرة اليابانية في تطبيق معايير الجودة بـ«التأمين الشامل» -
الأهلي يطمئن على إصابة محمد الشناوي مع المنتخب -
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في استشهاد ضابطي شرطة في الإسماعيلية (بيان ) -
عرض مسرحية «عبور وانتصار» بالإسماعيلية -
الأهلي يتبادل الدروع مع أندية البطولة العربية لكرة السلة -
«لجان الشيوخ».. «مسلم» رئيسا لـ«الإعلام والثقافة» و«سري الدين» لـ«الاقتصادية» -
الأهلي يعلن موعد عودة محمد شريف للتدريبات -
ضبط 10930 قضية «ضرائب وقيمة مضافة» في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة

Print
الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة
تطبيق الإجراءات بحق 5 مقيمين مخالفين من قبل الجهات المعنية

الأمن البيئي يضبط موقعًا لبيع الحطب والفحم المحليين في جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على موقع لبيع الحطب في محافظة جدة، 5 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين السودانية واليمنية، بحوزتهم أكثر من 98 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، ونحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

"المراجعين" تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

الأكاديمية السويدية تعلن الفائزين بجائزة "نوبل" للكيمياء

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

انعقاد الاجتماع "22" للجنة الوزارية لمتابعة قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية

الشرقية.. إغلاق 6 منشآت وتحرير 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية