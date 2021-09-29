سماء الأقصر تتزين بعدد 10 رحلات بالون تقل 250 سائحا أجنبيا

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أقلعت 10 رحلات بالون طائر على متنها 250 سائحا من مختلف الجنسيات، اليوم الأربعاء، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال هانى السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، إن سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 10 رحلات بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

وأضاف أن جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والاقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الاقصر لواحدة من اهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.