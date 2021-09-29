بدء ندوة توقيع كتاب «المتمردة» بحضور إلهام شاهين في المهرجان القومي للمسرح

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بدأت ندوة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرالندوة جمال عبدالناصر.

ويشهد اليوم توقيع الكتاب، والذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم النجمة ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم ما قدمته للتليفزيون، والذي تعاونت فيه مع أكبر مخرجي المسرح، منهم سعد أرش، جلال الشرقاوي، السيد راضي، فهمي الخولي، الدكتو عوض محمد عوض، والكثيرين الذين تتلمذت على أيديهم.

يذكر أنه تم تكريم الفنانة إلهام شاهين أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف اسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وستنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل.