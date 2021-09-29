Techart تحافظ على قوة الكوبيه 800 حصان.. وتضيف مساحة علوية غير محدودة

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كشفت Techart عن مجموعة ترقية شاملة مصممة لأحدث جيل من Porsche 911 فيTurbo ، أو Turbo S بعد الكوبيه، إذ أوضح متخصص ما بعد البيع الألماني عن السيارة المكشوفة، والتي تحافظ على عدد كبير من ترقيات ألياف الكربون وتجمعها مع السقف المرن القابل للسحب كهربائيًا.

وبحسب motor1، يتعهد Techart GTstreet R بتقديم مزايا ديناميكية هوائية حقيقية بدلاً من مجرد تصميم أكثر قوة، كما توفر مآخذ الهواء الأكبر تدفقًا محسنًا للهواء إلى المبردات الداخلية.

بينما تم تصنيع غطاء المحرك والجناح من ألياف الكربون لتخفيف الوزن، وقد تشير امتدادات قوس العجلة المكتنزة إلى مساحة إضافية، واستبدل الرفارف الأصلي بمجموعة أخف.

على الرغم من أنها تعتمد على Turbo، فإن المظهر العام للسيارة يمنحنا انطباعًا عن 911 GT2 Convertible التي من غير المرجح أن تطلقها بورش، يشبه إلى حد كبير حالة الكوبيه.

فيما يمكن لمحرك GTstreet R توليد ما يصل إلى 800 حصان وعزم دوران للجبال يبلغ 950 نيوتن متر، مع القطع المضافة حديثًا، ستصل السرعة 350 كم في الساعة.

كما تستمر قائمة التغييرات مع نظام عادم جديد ثنائي الأنابيب ملحوم يدويًا مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومجهز بنظام تحكم في الصمامات لتغيير مسار صوت المحرك أثناء التحرك.

وستعمل Techart أيضًا على خفض 911 Turbo / Turbo S إلى الطريق بمقدار 25 مم، بفضل مجموعة نوابض أكثر صلابة، مع تعليق اختياري قابل للتعديل بالكامل قيد التطوير حاليًا.

وبخصوص قائمة الأشياء الجيدة، تأتي عجلات مقاس 20 و21 بوصة مع أقراص هوائية من ألياف الكربون أو بدونها، وتشطيبات طلاء بلون واحد أو لونين، بالإضافة إلى تحسينات داخلية متنوعة مثل الكانتارا، والجلود، والأقمشة التراثية، وألياف الكربون.

من المؤكد أن هذه الترقيات ليست رخيصة لأن سعر الطقم يبلغ 73000 يورو، وهو ما يزيد قليلاً عن بورش 718 بوكستر إس الجديدة في ألمانيا.