فورد للسيارات تعرض هدايا وخصم 2000 دولار على عملائها.. تعرف على السبب

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في واقعة لا تتكرر كثيراً، طرحت شركة فورد للسيارات مبلغ قيمة 2000 دولار، حتى تتمكن من الخروج من مأزقها، وترضي عملائها.

إذ ابتكرت شركة فورد حافزاً جديداً لإقناع المزيد من الناس بشراء السيارات المخزونة لديها، إذ ستمنح فورد خصمًا بقيمة 2000 دولار للعملاء الذين يشترون سيارة موجودة في المخزون.

ونقلاً عن خطاب تم إرساله إلى التجار، قالت الوثيقة إن العرض جاء لأن بعض العملاء قد لا يكونوا قادرين على الانتظار لاستلام سيارة 22MY.

كما تشير كارز دايركت، إلى أن هذا الحافز هو عرض خاص من شركة فورد، مما يعني أن «فورد» لا تعلن عن توفرها.

يسري هذا العرض حتى 1 نوفمبر وهو متاح بالإضافة إلى الحوافز الأخرى، لكن سيارة Bronco، Maverick، F-150 Tremor، F-150 Lightning، E-Transit لا يندرجون ضمن السيارات التي تتمتع بالخصم.

ليس من الواضح سبب وجود Lightning في هذه القائمة لأن عمليات التسليم لا تبدأ حتى ربيع عام 2022، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي منهم متاح لدي التجار.

فيما لا تزال شاحنة Maverick الصغيرة حديثة جدًا في عملية الإنتاج، وربما لا يتواجد منها الكثير في انتظار المشتري في صالات العرض أيضًا.

بالإضافة إلى النقص في الرقائق، كانت فورد تصارع الكثير من المشاكل مع إنتاج برونكو الجديدة، وعلى وجه الخصوص، واجهت الشركة مشاكل في مراقبة الجودة خاصة بالسقف.

وأطلقت الشركة برنامج رضا العملاء لانتظار المشترين حيث يمكن للتجار إنفاق ما يصل إلى 1000 دولار على الهدايا، كما اقترحت شركة صناعة السيارات أن تشتري صالات العرض زجاجة الخمور المفضلة للمشتري كجزء من جهد الصنع الجيد.