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فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن

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فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن فاروق فلوكس : الصدفة دخلتني التمثيل.. ولم أكن أعلم شيئًا عن الفن

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قال الفنان الكبير فاروق فلوكس، إنه لم يكن يعلم شيئًا عن مجال الفن وكان هدفه فقط في الدراسة أن يكون مهندس ميكانيكي.

وأضاف خلال ندوة تكريمه بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا، التي أقيمت قبل قليل، والتي أدارها الفنان محسن منصور: «ولكن التنسيق دخلني هندسة القاهرة، كنت جايب 81% في الثانوية العامة، ودخلت الجامعة وكانت درجاتي كويسة، والصدفة دخلتني التمثيل».

وأقيمت الندوة بحضور الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويذكر أنه تم تكريم الفنان فاروق فلوكس أول أمس في افتتاح المسرح القومي في دورته الـ14 حيث سلمته الدرع وسعادة التكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يترأس المهرجان القومي للمسرح الفنان يوسف إسماعيل ومدير المهرجان إسماعيل مختار، وتنتهي فاعليات المهرجان يوم 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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