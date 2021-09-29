ماذا تفعل هناك؟.. نيمار يسخر من ميسي بعد مبارة مانشستر سيتي

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علّق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على اللقطة البارزة لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، وفقًا لوكالة «سبوتنيك».

وقبل نهاية المباراة بدقائق، استعد الجزائري رياض محرز، جناح السيتي، لتسديد ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ليسرع ميسي ويفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد كرة أرضية.

ونشر نيمار هذه اللقطة، وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: «ماذا تفعل هناك؟»، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.

​وكان ميسي أحرز الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي، افتتح به سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير.

ورفع سان جيرمان رصيده، بعد هذا الفوز، إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني بنتيجة 2-1، فيما يحتل السيتي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.