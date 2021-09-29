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فوجئ عددا من السياح الأستراليين خلال رحلتهم البحرية لمراقبة الحيتان، برسالة بعثها أحد الحيتان العملاقة وكأنه رغب في تقديم الحب للترجيب بزيارتهم.

وسجل هؤلاء مقطع الفيديو، الذي تم المشاركة به عبر «انستجرام»، من قبل صفحة للسياحة في أستراليا، حيث تم التقاط الفيديو المُصور على إحدى شواطئ أستراليا.

وظهر في الفيديو اقتراب الحوت الأحدب من قارب يحمل مجموعة من السياح، الذين تجمعوا بهدف التقاط الصور التذكارية.

وكان الحوت رحب بالزائرين على طريقته الخاصة، ونفث الهواء من أنفه العلوي ليطلق رذاذ المياه مع الهواء فتتحولان إلى ألوان قوس قزح في مشهد أذهل الحضور.