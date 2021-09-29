بضاعتهم ردت إليهم ..استراليا تتنازل عن ملكية أقدم غابة في العالم للسكان الأصليين

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أعلنت ولاية كوينزلاند الأسترالية اليوم إنها منحت ملكية أقدم غابة استوائية ممطرة في العالم لمجموعة من السكان الأصليين، مؤكدة أن الغابة عادت إلى ملاك الأرض الأصليين بإبرام اتفاق جديد لإدارتها.

وذكرت وزيرة البيئة في كوينزلاند ميجان سكانلون في بيان لها :«يقر هذا الاتفاق بحقهم في ملكية وإدارة بلدهم، وحماية ثقافتهم ومشاركتها مع الزوار، حيث سيصبحون قادة في قطاع السياحة».

ويرجع عمر غابة دينتري الممطرة، المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ 1988، إلى 180 مليون عام وتشتهر بتنوعها البيولوجي الثري، لكنها واجهت ضغوطا مستمرة بسبب تغير المناخ وقطع الأشجار، حسب وسائل إعلام عالمية .

و يعرف سكان أستراليا الأصليين باسم الأبوجيون وهم الشعوب التي انحدرت من المجموعات التي عاشت في أستراليا وعلى الجزر المحيطة بها قبل حِقبة الاستعمار البريطاني للبلاد.

و يشمل المصطلح الشعوب الأسترالية الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، في حين يفضل كثير من الناس استعمال مصطلح الشعوب الأصلية أو الأمم الأسترالية الأولى.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها ولاية كوينزلاند ملكية متنزه وطني في المنطقة الاستوائية الرطبة بشمال شرق الولاية إلى مجموعة من السكان الأصليين.

ما زال تاريخ وصول الشعوب الأولى إلى القارة والجزر المجاورة محل جَدل بين الباحثين. أقدم بقايا إنسان وجدت في أستراليا على نحوٍ قاطع هي بقايا رجل المونغو إل إم 3 وسيدة المونغو، وتبيّن أن هذه البقايا تعود إلى 50 ألف عام قبل الحاضر.