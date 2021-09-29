«إكسبو دبي»: أوركسترا الفردوس النسائية تقدم أعمالها بقيادة الموسيار إيه.آر. رحمان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي، يوم 23 أكتوبر المقبل، أوركسترا الفردوس النسائية الرائدة، التي سيُقدّم من خلالها الملحنُ الموسيقي العالمي إيه.آر. رحمان، الحائز جائزتي أوسكار وجائزتي غرامي على أعماله المميزة، للمرة الأولى المعزوفة الموسيقية التي أبدعها لهذه الأوركسترا خصيصا، والتي تنقل صورة منطقة الشرق الأوسط إلى العالم.

ويؤكد الملحّن الموسيقي العالمي إيه.آر. رحمان لـ «خدمة أخبار إكسبو» أنه عكف أثناء وجوده في دبي منذ يوليو الماضي، على تأليف أعماله الموسيقية، كاشفاً عن الكثير من الأمور التي تميّز العمل مع 50 عازفة من المنطقة أثناء الاستعدادات لتقديم باكورة أعمال ضمن هذه المجموعة الفنية في إكسبو 2020 دبي، والتي تمزج بين عدة اتجاهات موسيقية.

وأضاف أنه تلقّ قبل عامين اتصالا من ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ ريم الهاشمي، وسألته إذا كان يرغب في تكوين أوركسترا نسائية،وأبدى أُعجابه بالفكرة، قائلا: كنت قد أسست معهد (كيه إم ميوزيك كونسرفاتوري) للموسيقى في الهند قبل أكثر من 12 عاما، حيث كنا نهتم في ذلك الوقت بالموسيقى الغربية الكلاسيكية، والموسيقى الهندوستانية؛ وبطريقة ما، جعلني هذا أقرب إلى الموسيقى الكلاسيكية، فضلا عن عشقي للموسيقى العربية.

وأضاف أن أوركسترا الفردوس سيكون لها دور كبير في تصحيح المفاهيم السلبية عن شعوب الشرق الأوسط، والتي تُصور للناس أن الموسيقى محظورة في هذه المنطقة من العالم وأنه لا يمكن للنساء الظهور وعزف الموسيقى. فعلى النقيض تماما، نحن هنا أمام مجموعة من النساء يشكِّلن أوركسترا ويعزفن موسيقى راقية لأصحاب ذوق رفيع.

وأكد أن العالم بأسره سيجتمع في إكسبو 2020، كما أشاد بتعامل الإمارات مع جائحة كورونا، فالناس يرتادون المطاعم والمسارح لأن هناك إجراءات احترازية جيدة مطبَّقة.