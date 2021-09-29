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"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية

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"السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية "السوق المالية": الموافقة على طرح أسهم شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات في السوق الموازية
سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "الشركة" طرح (1,363,934) سهماً تمثل (%13) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.
يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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