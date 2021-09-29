رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»

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قال الناقد والصحفي الأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال٣٧، إن المهرجان لا ينافس المهرجانات الأخرى التي تقام داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا يستأجر الأفلام المشاركة خلال الفاعليات، حيث إن باقي المهرجانات تدفع أكثر من ٥ ألف يورو للفيلم المشارك.

وأضاف «أباظة» في تصريح لـ «المصري اليوم»: «هناك مهرجانات كبرى في مصر، من القاهرة للجونة للإسماعيلية للأقصر لأسوان، وأنا شخصيًا «مش شايف نفسي بنافس حد»، ليس لأنني عبقري أو مختلف، مهرجان الإسكندرية بتاريخه واسمه ينافس نفسه، وأسعى مع كل دورة أقدم الأفضل واتجنب السلبيات قدر الإمكان».

وأوضح: «كل المهرجانات تنتقد رغم ميزانياتها الضخمة، هذا العام لم ندفع مليم في إيجار أفلام عكس مهرجانات أخرى تدفع 4 آلاف و5 آلاف يورو للفيلم».